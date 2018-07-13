В промышленном оборудовании Eaton 9000X Drive обнаружена критическая уязвимость

Проблема, получившая идентификатор CVE-2018-8847, представляет собой уязвимость переполнения буфера в стеке и позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код.

Уязвимость затрагивает версии 9000X Drive 2.0.29 и более ранние. В настоящее время производитель уже выпустил соответствующее исправление. Пользователям также рекомендуется минимизировать доступ устройств к сети и убедиться, что они недоступны из интернета. Помимо этого, рекомендуется использовать межсетевые экраны для защиты систем от киберугроз.

Напомним, ранее в контроллерах для управления промышленными роботами производства Universal Robots выявлены две уязвимости, проэксплуатировав которые атакующий может выполнить произвольный код на устройстве.