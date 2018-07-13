Ещё
В промышленном оборудовании Eaton 9000X Drive обнаружена критическая уязвимость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В промышленном оборудовании Eaton 9000X Drive обнаружена критическая уязвимость 

SecurityLab.ru 8 часов назад
Проблема, получившая идентификатор CVE-2018-8847, представляет собой уязвимость переполнения буфера в стеке и позволяет удаленному злоумышленнику выполнить произвольный код.
Уязвимость затрагивает версии 9000X Drive 2.0.29 и более ранние. В настоящее время производитель уже выпустил соответствующее исправление. Пользователям также рекомендуется минимизировать доступ устройств к сети и убедиться, что они недоступны из интернета. Помимо этого, рекомендуется использовать межсетевые экраны для защиты систем от киберугроз.
Напомним, ранее в контроллерах для управления промышленными роботами производства Universal Robots выявлены две уязвимости, проэксплуатировав которые атакующий может выполнить произвольный код на устройстве.
SecurityLab.ru: последние новости
Facebook пометил российских пользователей как «заинтересованных в измене» В процессорах Intel обнаружены новые варианты уязвимости Spectre v1 Приложение Burger King уличили в записи экрана и данных банковских карт
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Найден источник «Новичка» в Великобритании211
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений519
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека74
Этуш экстренно госпитализирован20
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение