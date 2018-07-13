Видеокодек AV1 — будущее стриминга, считают в Mozilla

В Mozilla объяснили, почему браузер поддерживает видеокодек стандарта AV1 — он не требует авторских отчислений и делает просмотр качественного видео доступным для каждого.

В блоге компании специалист Mozilla Джуди ДеМокер пишет о том, что даже просмотры видео на YouTube не бесплатны: «Сегодня в интернете 4 из 5 видеороликов проигрываются на кодеке стандарта H.264, и он запатентован.

Кодек — это компонент программного обеспечения, позволяющий сжимать большие медиафайлы для быстрой онлайн-трансляции. Кодеки встроены в интернет-браузеры, и позволяют нам просматривать видеофайлы на смартфоне, планшете, компьютере или телеприставке. Как интернет-пользователи, мы считаем, что это само собой разумеющаяся услуга, и для нас она бесплатна — но не для компаний, выплачивающих миллионы долларов лицензионных сборов.

Для того, чтобы видеокодек стандарта H.264 работал повсеместно в интернете, компаниям потребовались годы оформления юридических и деловых документов. Сейчас, когда индустрия развивается и появляются более эффективные технологии, компании должны выбрать новый универсальный стандарт. Но раздробленность на этом рынке внушает опасения, что скоро наш любимый способ убить время — просмотр видео — перестанет быть бесплатным и доступным для каждого».

Миссия нового кодека, который продвигает Mozilla — сделать интернет более функциональным, безопасным и полезным для пользователей. Компания оказывает поддержку фонду Xiph.org в финансировании разработки новых, бесплатных кодеков, с помощью которых каждый сможет сжимать и адаптировать видеофайлы для веб-страниц.

Последние 10 лет разработку альтернативных патентованным стандартам кодеков ведут несколько компаний. У Mozilla был Daala Project, Google выпустила VP9, Cisco — Thor (кодек, улучшающий работу видеоконференций). Все подобные продукты призваны сделать стриминг видео быстрее, проще и дешевле.

В 2015 Mozilla, Google, Cisco и некоторые другие компании объединились c Netflix Amazon , а также такими поставщиками цифрового оборудования, как AMD, ARM, Intel и NVIDIA, чтобы запустить независимый проект AOMedia (Alliance for Open Media). Совместными усилиями партнеров по AOMedia и был изобретен кодек AV1 — он основан на технологии Google VP9 и улучшен разработчиками Daala, Thor и VP10.

Mozilla считает AV1 перспективным проектом по двум причинам. Во-первых, его можно использовать бесплатно, это открытое ПО. Разработчики могут встраивать AV1 в приложения для качественного стриминга или для работы видеоплееров на сайтах. Наш продукт откроет новые перспективы предпринимателям, артистам и рядовым пользователям.

Во-вторых, технология сжатия, которую применяет AV1 примерно на 30% эффективнее, чем у H.265, это доказывают результаты исследования, проведенного МГУ . Говоря простым языком, видеофайлы занимают меньше места при отправке и хранении. И без потери качества — с помощью AV1 можно полноценно наслаждаться любимыми видеосервисами».

ИСИОЧНИК: Advanced Television