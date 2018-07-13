Ещё
Google спешит на помощь владельцам проблемных Pixel 2
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост разоряет Украину
Крымский мост разоряет Украину

Google спешит на помощь владельцам проблемных Pixel 2 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Некоторые пользователи Google Pixel 2 столкнулись с фатальной ошибкой системы, которая препятствует активации штатного приложения камеры. Несколько сообщений с жалобами на проблему такого рода одновременно появились на портале Reddit и в социальных сетях.
Ошибка камеры Pixel 2  «Я несколько раз замечал такую ошибку на своем [Pixel 2], — рассказывает пользователь с ником fiorm. — Иногда при попытке сделать снимок приложение камеры вдруг замирало, после чего закрывалось само по себе, а иногда делало фотографию, но она получалась испорченной».
Не работает камера. Что делать
Представители службы технической поддержки Google уже в курсе проблемы и работают над ее устранением. В качестве временной меры пользователям, столкнувшимся со сбоем, рекомендуется перезагрузить смартфон, после чего попробовать активировать камеру в режиме полета.
По словам пользователей, пожаловавшихся на сбой, предложенный Google совет не помог вернуть работоспособность камеры. Единственный способ заставить камеру работать, констатируют владельцы проблемных Pixel 2, это запустить ее через любое стороннее приложение с аналогичной функциональностью.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Google нашла решение, как обезопасить пользователей Chrome Google готовит редизайн Chrome. Как будет выглядеть обновленный браузер Google Play трещит по швам от банковских троянов для Android
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место35
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»210
В СССР за такое убивали160
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина338
Путевки в Турцию отдают почти даром91
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение