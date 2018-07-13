Google спешит на помощь владельцам проблемных Pixel 2

Некоторые пользователи Google Pixel 2 столкнулись с фатальной ошибкой системы, которая препятствует активации штатного приложения камеры. Несколько сообщений с жалобами на проблему такого рода одновременно появились на портале Reddit и в социальных сетях.

Ошибка камеры Pixel 2 «Я несколько раз замечал такую ошибку на своем [Pixel 2], — рассказывает пользователь с ником fiorm. — Иногда при попытке сделать снимок приложение камеры вдруг замирало, после чего закрывалось само по себе, а иногда делало фотографию, но она получалась испорченной».

Не работает камера. Что делать

Представители службы технической поддержки Google уже в курсе проблемы и работают над ее устранением. В качестве временной меры пользователям, столкнувшимся со сбоем, рекомендуется перезагрузить смартфон, после чего попробовать активировать камеру в режиме полета.

По словам пользователей, пожаловавшихся на сбой, предложенный Google совет не помог вернуть работоспособность камеры. Единственный способ заставить камеру работать, констатируют владельцы проблемных Pixel 2, это запустить ее через любое стороннее приложение с аналогичной функциональностью.

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