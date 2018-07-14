Ещё
Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на ЦИАН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Клиенты ВТБ смогут выбрать ипотечный кредит на ЦИАН 

Банки.ру 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
ВТБ и компания ЦИАН запустили совместный проект по выбору объектов недвижимости и их приобретению с использованием кредитных средств. На сайте cian.ru пользователи могут подобрать соответствующую ипотечную программу и рассчитать свой платеж. По оценке банка, охват нового сервиса достигнет 11 млн уникальных пользователей.
Банк разработал наиболее удобные форматы для выбора ипотечных программ. С каждым из них пользователь сайта может взаимодействовать на разных этапах принятия решения — покупка недвижимости или подбор необходимого кредита. Например, в специальном калькуляторе (в рамках заданных параметров: стоимость жилья, сумма первого взноса, срок погашения кредита) можно рассчитать ежемесячный платеж, после чего приступить к оформлению заявки на сайте vtb.ru.
Для того, чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо на главной странице cian.ru перейти в раздел «Ипотека». Желающим ознакомиться с условиями и программами на сайте банка нужно кликнуть на логотип ВТБ. Клиентам, которые уже определились со стоимостью недвижимости и размером первоначального взноса, необходимо указать эти параметры в соответствующих полях и перейти к выбору ипотечных программ на сайте ЦИАНа.
За первое полугодие 2018 г. через сайт банка было оформлено 17% всех выдач ипотечных кредитов на общую сумму 41,5 млрд рублей.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram Совкомбанк подключился к сервису «Друзья банков» на портале Банки.ру Эксперт рассказал о механизме утечки личных данных пользователей с банковских и других сайтов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трупный день: дома россиян набиты костями
Раскрыт секрет успеха России в Сирии113
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами91
Всплыли детали расправы над американцами в Грузии47
РПЦ выступила с неожиданным заявлением45
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение