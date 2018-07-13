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Пользователи Dell заподозрили утечку конфиденциальных данных в компании
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Пользователи Dell заподозрили утечку конфиденциальных данных в компании 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Спустя более 30 месяцев после появления информации о мошенниках, маскирующихся под техническую поддержку и атакующих пользователей Dell, у людей продолжают возникать вопросы — каким образом мошенники узнали такую конфиденциальную информацию, как серийные номера компьютеров, имена, номера телефонов и адреса электронной почты.
Напомним, такие кибермошенники действуют по следующей схеме — звонят клиенту, представляясь Microsoft, после чего предупреждают пользователя о наличии крайне серьезной проблемы с компьютером Windows.
Цель такой схемы — заставить пользователя установить специальное программное обеспечение, которое якобы устранит проблему. На самом же деле, такие программы обычно предоставляют злоумышленникам удаленный контроль над системами пользователей.
Однако кибермошенники, атакующие пользователей Dell, в ходе атаки используют конфиденциальные данные конкретных лиц: модель компьютера, контактную информацию, сервисный номер.
Таким образом, у обладающих такой информацией мошенников гораздо больше шансов обмануть пользователей. Пользователь Дрю Левитт, купивший ноутбук Dell в марте 2016 года, сообщил, что получил два таких звонка за последние четыре месяца.
О похожей проблеме сообщили многие пользователи, они полагают, что утечка данных клиентов компании Dell послужила причиной того, что киберпреступники обладают такой информацией.
Официальных комментариев от Dell по этому поводу не поступало.
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