Пользователи Dell заподозрили утечку конфиденциальных данных в компании

Спустя более 30 месяцев после появления информации о мошенниках, маскирующихся под техническую поддержку и атакующих пользователей Dell, у людей продолжают возникать вопросы — каким образом мошенники узнали такую конфиденциальную информацию, как серийные номера компьютеров, имена, номера телефонов и адреса электронной почты.

Напомним, такие кибермошенники действуют по следующей схеме — звонят клиенту, представляясь Microsoft , после чего предупреждают пользователя о наличии крайне серьезной проблемы с компьютером Windows.

Цель такой схемы — заставить пользователя установить специальное программное обеспечение, которое якобы устранит проблему. На самом же деле, такие программы обычно предоставляют злоумышленникам удаленный контроль над системами пользователей.

Однако кибермошенники, атакующие пользователей Dell, в ходе атаки используют конфиденциальные данные конкретных лиц: модель компьютера, контактную информацию, сервисный номер.

Таким образом, у обладающих такой информацией мошенников гораздо больше шансов обмануть пользователей. Пользователь Дрю Левитт, купивший ноутбук Dell в марте 2016 года, сообщил, что получил два таких звонка за последние четыре месяца.

О похожей проблеме сообщили многие пользователи, они полагают, что утечка данных клиентов компании Dell послужила причиной того, что киберпреступники обладают такой информацией.

Официальных комментариев от Dell по этому поводу не поступало.