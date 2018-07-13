В «Яндекс. Картах» число запросов о букмекерских конторах выросло почти в 4 раза в период ЧМ

Популярность букмекерских контор в период ЧМ-2018 среди пользователей «Яндекс. Карт» выросла на 374%, следует из данных пресс-службы компании.

Аналитики составили Топ-10 самых запрашиваемых организаций по росту популярности, сравнив поисковые запросы в мобильном приложении за три недели до начала первого матча турнира и в период проведения чемпионата мира по футболу.

На втором месте рейтинга после букмекерских контор оказались стадионы — их популярность выросла на 247%. На третьем и четвёртом местах — автомобильные парковки (рост на 126%) и магазины спортивной одежды (рост на 107%).

Меньше всего пользователи интересовались ресторанами (47,5%) и достопримечательностями (47%). Также в рейтинг попали спорт-бары, пабы, магазины пива и железнодорожные вокзалы.