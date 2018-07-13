Представлен инструмент для поиска незащищенных серверов Amazon S3

Разработчик, известный в Сети как GrayhatWarfare, создал бесплатный сервис, представляющий собой базу данных с возможностью поиска незащищенных серверов Amazon S3, известных как бакеты, и просмотра их содержимого.

В настоящее время список БД включает свыше 70 тыс. бакетов и более 180 млн файлов. Поиск контента можно осуществлять по ключевым словам. Как отмечает разработчик, процесс практически полностью автоматизирован.

На сегодняшний день существует немало инструментов для поиска незащищенных серверов Amazon S3. К примеру, в феврале нынешнего года был представлен проект BuckHacker, позволяющий проводить поиск по имени бакета (как правило, содержит название компании или организации, использующей сервер) или по имени файла.