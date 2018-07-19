Руководство Google пригрозило сделать ОС Android платной

Накануне компания Google была оштрафована Еврокомиссией на рекордную сумму свыше четырех миллиардов долларов. Корпорацию обвинили в сговоре с производителями смартфонов.

Глава компании Google Сундар Пичай заявил, что использование Android может стать платным. На такой шаг руководитель транснациональной корпорации готов пойти после того, как европейская комиссия оштрафовала Google на 4,3 млрд евро. Чиновники разглядели в действиях корпорации нарушение антимонопольного законодательства.

Якобы Google заставляла производителей смартфонов на ОС Android предустанавливать ее сервисы и приложения. Кроме того сотрудники корпорации, по мнению еврокомиссии, могли платить операторам связи и производителям смартфонов за установку своего поисковика. В довесок ко всему, компанию обвинили в запрете на использования операционной системы, созданной на базе открытого доступа.

Сундар Пичай уже заявил, что не согласен с предъявленными обвинениями и готов подать в суд апелляционную жалобу. Соответствующее заявление, объясняющее позицию компании он опубликовал в Сети.

По его словам компания никогда не требовал ни с кого денег, а наоборот, сама вложила миллиарды в развитие Android. Как заявил бизнесмен, сегодня ОС Android установлена на 24 000 типах устройств. Это не только мобильные телефоны, но еще планшетные компьютеры, часы и телевизоры. Пичай считает, что это не монополизирует рынок, а делает его разнообразнее.