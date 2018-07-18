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Google подтвердила готовность сделать Android платным
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Google подтвердила готовность сделать Android платным 

Android Insider 42 минуты назад
Фото: Android Insider
В Google готовы рассмотреть вопрос перевода ОС Android на платную модель распространения среди производителей электроники, что негативно отразится на розничной стоимости готовой продукции. Это следует из содержания публичного письма генерального директора Google Сундара Пичаи, которое он написал как ответ на штрафные санкции, наложенные сегодня на компанию Европейским антимонопольным ведомством.
Развитие Android
«Google вложила миллиарды долларов в разработку Android за последнее десятилетие, — пишет Пичаи. — Это серьезная инвестиция в будущее компании, которая открывает производителям возможность по умолчанию устанавливать на [смартфоны] популярные сервисы Google («Поиск», «Карты», Chrome, Gmail, Google Play). Некоторые из них приносят нам доход и позволяют смартфонам полноценно работать прямо из коробки».
Разработка под Android
Производители имеют полное право устанавливать на свои смартфоны любые приложения, объясняет Пичаи. Google не ограничивает право вендоров и потребителей на использование решений сторонних разработчиков, оставляя им полный карт-бланш. Разумеется, в случае, если сервисы Google не используются, компания не получит дохода, отдавая себе отчет в том, что пользователи нашли идеальный продукт у конкурентов.
Бесплатный Android
Действующая модель распространения Android, при которой сама ОС оставалась бесплатной для производителей, может быть нарушена запретом на установку в смартфоны сервисов Google. Решение, принятое Европейским антимонопольным ведомством, не только лишает Google источников финансирования для совершенствования своих продуктов, но и подрывает основы функционирования открытых платформ вроде Android.
В чем вина Google
Ранее стало известно, что Европейское антимонопольное ведомство рассматривает возможность понуждения Google к отказу от предустановки фирменных сервисов на устройства под управлением Android и взысканию с компании штрафа в размере 4.3 млрд долларов. Позиция регулятора состояла в том, что таким образом поисковый гигант препятствует популяризации решений сторонних разработчиков, чем в свою очередь наносит непоправимый ущерб развитию конкуренции на рынке.
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