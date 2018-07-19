Google может сделать ОС Android платной

Руководитель компании Google Сундар Пичай намекнул, что, возможно, использование операционной системы Android вскоре станет платным. Это заявление содержалось в его открытом письме с комментариями относительно штрафа Еврокомиссии в размере четырех с половиной миллиардов долларов.

Пичай в своем письме отметил, что его компания ранее не брала денег за Android и, к тому же, потратила миллиарды на продвижение операционной системы. Теперь, за необходимостью компенсировать расходы, учитывая намеки главы Google, может последовать введение платы за использования ОС.

По словам Пичая, пишет ФАН, обвинения ЕК неправомерны, а штраф несправедлив. Тем не менее, если выплатить эту рекордную сумму придется, платить за Android придется и крупным компаниям, и независимым разработчикам.

Ранее Пятый канал сообщал, что Google обвинили в сговоре с производителями смартфонов в целях доминирования на рынке и наложили штраф. По словам Еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, использованные корпорацией методы «мешали здоровой конкуренции», а также лишили остальных участников рынка «возможности вводить инновации».