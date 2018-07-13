Ещё
Сервис Samsung Pay стал доступен для держателей карт Mastercard Примсоцбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост разоряет Украину
Крымский мост разоряет Украину

Сервис Samsung Pay стал доступен для держателей карт Mastercard Примсоцбанка 

Банки.ру 4 часа назад
Теперь клиенты смогут оплачивать покупки с помощью своего мобильного устройства Samsung, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Сервис доступен клиентам Примсоцбанка — держателям карт Mastercard, использующим смартфоны серии Samsung Galaxy и носимые устройства Samsung Gear S3. Особенностью Samsung Pay является то, что помимо технологии NFC (Near Field Communication), сервис поддерживает собственную технологию Samsung — MST (Magnetic Secure Transmission). Это позволяет совершать покупки не только по бесконтактным терминалам, но в устройствах, где принимаются банковские карты только с контактным чипом или с магнитной полосой», — отмечается в релизе.
Продуктовый виджет
Для того, чтобы начать использовать сервис нужно просто открыть приложение Samsung Pay и привязать к нему свою карту Masterсard. Для этого необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную, пройти верификацию держателя карты по одноразовому паролю от Банка, а также ввести подпись при помощи пальца или стилуса.
Банки.ру: последние новости
Yota снижает цены в 17 регионах Совкомбанк подключился к сервису «Друзья банков» на портале Банки.ру В работе мобильного приложения ВТБ произошел сбой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место34
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»211
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс34
В СССР за такое убивали171
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение