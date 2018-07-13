Российские управляющие компании автоматизируют труд вахтеров

Ряд управляющих компаний в сфере ЖКХ в этом году заменили сотрудников диспетчерских, ответственных за выдачу ключей от служебных помещений и подъездов. Теперь данный процесс автоматизирован с помощью электронной ключницы.

Автоматическая ключница представляет собой устройство с несколькими ячейками, в которых хранятся ключи. Идентификация сотрудника и доступ к нужной ячейке осуществляется с помощью центрального модуля управления — 7-дюймового сенсорного монитора. Ключница обладает возможностью ограничения доступа — к примеру, электрик получит ключи только от необходимых ему помещений, которые были заранее прописаны в системе. При этом все управление осуществляется с помощью веб-сервера и, условно говоря, в случае чрезвычайной ситуации, управляющий может в оперативном режиме снять ограничения.

На каждом ключе есть RFID-метка, которая фиксирует в системе — кто, когда и какой ключ взял. Подобная система позволяет хранить и обеспечивать выдачу вплоть до тысячи ключей.

В случае небольшого количества ключей — до 100 штук — компании предпочитают заказывать ключницу, которая позволяет физически ограничить доступ. Каждый ключ храниться в отдельном слоте и блокируется специальным устройством, так чтобы его нельзя было свободно вынуть.

Реализацией подобных решений, в том числе в сфере ЖКХ, занимается компания Lockerbox. По словам разработчиков, российское происхождение ключниц обладает рядом преимуществ, помимо более доступной цены.