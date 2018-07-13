Ещё
Контроллеры Universal Robots подвержены опасным уязвимостям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост разоряет Украину
Крымский мост разоряет Украину

Контроллеры Universal Robots подвержены опасным уязвимостям 

SecurityLab.ru 5 часов назад
В контроллерах для управления промышленными роботами производства Universal Robots выявлены две уязвимости, проэксплуатировав которые атакующий может выполнить произвольный код на устройстве. Проблемы затрагивают версии контроллеров CB 3.1 и SW 3.4.5-100.
Первая уязвимость (CVE-2018-10633) заключается в наличии вшитых учетных данных, с помощью которых атакующий может переустановить пароль на устройстве. Проблема получила оценку в 7,3 балла классификации CVSS v3.
С помощью второй уязвимости (CVE-2018-10635) злоумышленник с доступом к портам 30001/TCP — 30003/TCP может выполнить произвольный код и получить доступ с правами суперпользователя к устройству.
В настоящее время методов предотвращения эксплуатации уязвимости не существует. В качестве мер предосторожности производитель рекомендует разрешить доступ к панели управления роботами только доверенным пользователям, подключать роботов к сети только в случае, если этого требует приложение, а также не подключать системы напрямую к интернету.
SecurityLab.ru: последние новости
Facebook пометил российских пользователей как «заинтересованных в измене» Приложение Burger King уличили в записи экрана и данных банковских карт Пользователи жалуются на обновление .NET Framework от Microsoft
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От Москвы останется мокрое место34
Пока вы спали: Украину допустили к «Букам»211
Названа причина жесткого отказа Хабенского Бледанс37
В СССР за такое убивали174
Это ультиматум: Трамп пошел в атаку на Путина340
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
03:33
От Москвы останется мокрое место
Общество Погода
03:04
Похищенного «хлебного короля» отбили у цыган
Происшествия
00:25
Землян напугали мистическим затмением в пятницу 13-го
Общество
00:19
Бывшую девушку Тимати затравили в сети
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение