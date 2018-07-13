Прохожим показали порно

Мадриде на улице Пресьадос произошёл курьёзный случай, который потребовал вмешательства полиции.

Компьютер, к которому был подключен рекламный экран, взломали хакеры и включили на нём порнографический фильм.

По информации Europa Press, компьютерная система принадлежала компании Clear Channel.

Инцидент стал бурно обсуждаться на просторах испанских соцсетей.

Пользователи публиковали снимки, где можно было легко узнать известного порноактёра Анхеля Мехиаса.

Прибывшие по вывозу полицейские на место инцидента закрыли экран тканью и обратились к пожарной службе, чтобы те его отключили.