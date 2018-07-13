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Сбербанк и Тинькофф запустили взаимные переводы по телефону
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Сбербанк и Тинькофф запустили взаимные переводы по телефону 

Ferra.ru 58 минут назад
Фото: Sostav.ru
Сбербанк и Тинькофф банк объявили о запуске совместного сервиса мгновенных переводов по номеру мобильного телефона. В результате, деньги с карты Сбербанка на карту Тинькофф, и наоборот, можно перевести просто по номеру телефона.
Такой перевод можно осуществить через мобильные приложения банков на системах Android и iOS. С сегодняшнего дня сервис заработает в Москве, до конца июля он станет доступен клиентам по всей России.
Возможность переводить деньги по номеру телефона между клиентами одного из банков существовала уже несколько лет как в Сбербанке, так и у Тинькофф. При этом, Тинькофф стал первым банком, получившим доступ в систему карточных переводов Сбербанка. Как отмечается в сообщении, Сбербанк готов сотрудничать и с другими банками в этом направлении.
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