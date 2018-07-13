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Росмолодёжь нацелили на ликвидацию «групп смерти»
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Росмолодёжь нацелили на ликвидацию «групп смерти» 

Парламентская газета 7 часов назад
Фото: Парламентская газета
С 13 июля 2018 года Росмолодёжь начнёт следить за распространением в интернете информации, побуждающей детей к опасным для их жизни и здоровья действиям.
Обязанность по мониторингу возложена на агентство постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2018 года № 778 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409».
Кроме того, Росмолодёжь выведена из подчинения Минобразования. Руководить агентством будет непосредственно кабинет министров.
Первое задание — поиск угрожающего детям контента в информационно-телекоммуникационных сетях и передача сведений правоохранительным органам. Освобождён ли от данной функции Роскомнадзор, документ не уточняет.
В 2017 году в стране зафиксировано 692 самоубийства несовершеннолетних. Следственный комитет РФ отмечает, что «целенаправленное провоцирующее воздействие» интернета — «групп смерти», колумбайнеров и тому подобных сообществ — подтверждено в двух суицидах в 2015 году, в 10 — в 2016 году, в 173 случаях в первом полугодии 2017 года.
Почти 90 процентов погибших подростков были зарегистрированы в социальных сетях, большинство из них регулярно посещали Вконтакте — 89,8 процента.
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