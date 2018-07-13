Росмолодёжь нацелили на ликвидацию «групп смерти»

С 13 июля 2018 года Росмолодёжь начнёт следить за распространением в интернете информации, побуждающей детей к опасным для их жизни и здоровья действиям.

Обязанность по мониторингу возложена на агентство постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2018 года № 778 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 409».

Кроме того, Росмолодёжь выведена из подчинения Минобразования . Руководить агентством будет непосредственно кабинет министров.

Первое задание — поиск угрожающего детям контента в информационно-телекоммуникационных сетях и передача сведений правоохранительным органам . Освобождён ли от данной функции Роскомнадзор , документ не уточняет.

В 2017 году в стране зафиксировано 692 самоубийства несовершеннолетних. Следственный комитет РФ отмечает, что «целенаправленное провоцирующее воздействие» интернета — «групп смерти», колумбайнеров и тому подобных сообществ — подтверждено в двух суицидах в 2015 году, в 10 — в 2016 году, в 173 случаях в первом полугодии 2017 года.

Почти 90 процентов погибших подростков были зарегистрированы в социальных сетях, большинство из них регулярно посещали Вконтакте — 89,8 процента.