В Иркутской области заблокировали 147 сайтов с данными о продаже алкоголя 

В Иркутской области в 2018 году заблокировали 147 сайтов с информацией о продаже спиртного, ещё по 20 случаям рассматриваются дела. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.
В 2017-м был заблокирован 141 ресурс.
«Мы направляли материалы проверок в суд о признании такой информации запрещённой для распространения в Российской Федерации. Далее копии решений суда направлялись в Роскомнадзор», — уточнили в управлении.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с интернет-пиратством.