В Иркутской области заблокировали 147 сайтов с данными о продаже алкоголя

Иркутской области в 2018 году заблокировали 147 сайтов с информацией о продаже спиртного, ещё по 20 случаям рассматриваются дела. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону. В 2017-м был заблокирован 141 ресурс. «Мы направляли материалы проверок в суд о признании такой информации запрещённой для распространения в Российской Федерации . Далее копии решений суда направлялись в Роскомнадзор », — уточнили в управлении. Ранее телеканал «360» сообщал, что Роскомнадзор заявил об усилении борьбы с интернет-пиратством.