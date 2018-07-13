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В результате чистки аккаунтов Twitter Трамп потерял 300 тысяч подписчиков
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В результате чистки аккаунтов Twitter Трамп потерял 300 тысяч подписчиков 

BFM.RU 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Президент США Дональд Трамп в результате массовой «зачистки» аккаунтов в Twitter потерял 300 тысяч подписчиков, а бывший американский лидер Барак Обама — почти три миллиона, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что руководство сервиса микроблогов планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.
У Трампа в результате «зачистки» число фолловеров снизилось только на 300 тысяч, до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18-м месте в списке самых популярных персон в Twitter.
В то же время база подписчиков Обамы сократилась со 104 почти до 101 миллиона. Экс-президент все же остался на третьем месте в рейтинге самых читаемых микроблогеров, уступив Кэти Перри и Джастину Биберу.
Как сообщает агентство «Рейтер», 100 топовых пользователей Twitter в среднем потеряли по 2% фолловеров.
Газета Wall Street Journal заранее прогнозировала, что удаление подозрительных аккаунтов коснется главным образом знаменитостей, журналистов, ведущих политиков и бизнесменов. Издание отмечало, что рекламные и маркетинговые фирмы оказывают давление на Twitter, YouTube и другие платформы, чтобы те гарантировали достоверное отражение уровня популярности в интернете.
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