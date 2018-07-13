В результате чистки аккаунтов Twitter Трамп потерял 300 тысяч подписчиков

Президент США Дональд Трамп в результате массовой «зачистки» аккаунтов в Twitter потерял 300 тысяч подписчиков, а бывший американский лидер Барак Обама — почти три миллиона, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что руководство сервиса микроблогов планирует массово удалить фейковые, бездействующие и заблокированные аккаунты.

У Трампа в результате «зачистки» число фолловеров снизилось только на 300 тысяч, до 53,1 миллиона. Президент продолжает оставаться на 18-м месте в списке самых популярных персон в Twitter.

В то же время база подписчиков Обамы сократилась со 104 почти до 101 миллиона. Экс-президент все же остался на третьем месте в рейтинге самых читаемых микроблогеров, уступив Кэти Перри и Джастину Биберу.

Как сообщает агентство «Рейтер», 100 топовых пользователей Twitter в среднем потеряли по 2% фолловеров.

Газета Wall Street Journal заранее прогнозировала, что удаление подозрительных аккаунтов коснется главным образом знаменитостей, журналистов, ведущих политиков и бизнесменов. Издание отмечало, что рекламные и маркетинговые фирмы оказывают давление на Twitter, YouTube и другие платформы, чтобы те гарантировали достоверное отражение уровня популярности в интернете.