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В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой
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В работе «Сбербанк онлайн» произошел сбой 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В работе мобильного приложения "Сбербанк онлайн" в понедельник произошел технический сбой, часть клиентов банка не смогли зайти в приложение. В настоящий момент у ряда клиентов могут возникать сложности при входе в «Сбербанк онлайн». Наши специалисты работают над этим, попробуйте воспользоваться услугой позднее", — сообщили "Российской газете" в колл-центре банка.
Сложности в работе приложения представители банка объясняют техническими работами, сообщает РБК.
Сбербанк не единственный банк, который столкнулся в последнее время со сбоями в работе своих приложений. Буквально 10 июля произошел сбой в работе онлайн-приложения ВТБ, а в конце июня "Тинькофф банк".
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