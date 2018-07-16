Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе мобильного приложения 

Приложение Сбербанк-онлайн работает в штатном режиме после кратковременного сбоя, в ходе которого возникли сложности клиентов при входе в мобильное приложение и интернет версию Сбербанк-онлайн, сообщили RNS в пресс-службе банка.
«В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.
В Сбербанке отметили, что «по техническим причинам незначительная часть клиентов могла столкнуться с кратковременными трудностями при входе в мобильное приложение и интернет-версию Сбербанк-онлайн».