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Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе мобильного приложения
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Сбербанк сообщил об устранении сбоя в работе мобильного приложения 

Rambler News Service 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Приложение Сбербанк-онлайн работает в штатном режиме после кратковременного сбоя, в ходе которого возникли сложности клиентов при входе в мобильное приложение и интернет версию Сбербанк-онлайн, сообщили RNS в пресс-службе банка.
«В настоящее время все системы банка работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе.
В Сбербанке отметили, что «по техническим причинам незначительная часть клиентов могла столкнуться с кратковременными трудностями при входе в мобильное приложение и интернет-версию Сбербанк-онлайн».
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