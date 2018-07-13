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Сбербанк и «Тинькофф банк» запустили сервис по переводу средств по номеру телефона через приложение
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Сбербанк и «Тинькофф банк» запустили сервис по переводу средств по номеру телефона через приложение 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Об этом журналистам сообщил директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.
«С сегодняшнего дня мы совместно с «Тинькофф банк» запускаем сервис по переводу средств по номеру телефона через мобильное приложение. Это не бесплатно, банки самостоятельно устанавливают комиссию, на сегодня она составляет 1% с обеих сторон», — сказал И. Мамонтов.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Сбербанк и «Тинькофф банк» тестируют сервис карточных переводов между банками по номеру мобильного телефона.
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