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«Яндекс» получил разрешение на создание смартфона
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«Яндекс» получил разрешение на создание смартфона 

Национальная Служба Новостей 5 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Компания «Яндекс» получила разрешение на создание собственного смартфона на территории России, передает RT.
Зарегистрированная в Швейцарии «Yandex Services AG» получила разрешение на выпуск смартфона «Яндекс. Телефон» торговой марки «Яндекс», модель YNDX-000SB.
Смартфоны отличаются от обычных мобильных телефонов наличием достаточно развитой операционной системы, открытой для разработки программного обеспечения сторонними разработчиками (операционная система обычных мобильных телефонов закрыта для сторонних разработчиков). Установка дополнительных приложений позволяет значительно улучшить функциональность смартфонов по сравнению с обычными мобильными телефонами.
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