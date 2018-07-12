Роскомнадзор заявил об обеспечении качественной связи в полуфиналах ЧМ-2018

Роскомнадзор по результатам проверок заявил об обеспечении качественной связи на полуфинальных матчах чемпионата мира по футболу 2018 года, проходивших в Москве Санкт-Петербурге . Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Была проверена работа районных электрических сетей. Специалисты исследовали электромагнитную обстановку, произвели поиск помех, оценили качество связи на стадионах.

Угроз системам связи и вещания обнаружено не было.

«Услуги связи и вещания оказывались в полном объёме», — отмечается в сообщении.

В июне сообщалось, что Роскомнадзор проверил данные о шести радиочастотных помехах в городах ЧМ-2018 за сутки.