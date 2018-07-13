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Microsoft обновила «Блокнот» для Windows 10
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Microsoft обновила «Блокнот» для Windows 10 

Игромания.ру 5 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания Microsoft готовит обновление одной из старейших своих программ — Notepad («Блокнот»). В инсайдерской сборке Windows 10 под номером 17713 появилась новая версия, которая содержит ряд интересных функций. Всем остальным придётся ждать осени, когда выйдет Redstone 5.
Как сообщается, в программе появится возможность масштабировать текст (Ctrl + прокрутка колесом мыши). Добавлен разрыв строк Unix/Linux (LF) и Macintosh (CR), что, наконец, позволит нормально редактировать конфигурационные файлы. Ранее, отметим, в «Блокноте» уже добавили поддержку кодировки UTF-8. Кроме того, новая комбинация Ctrl+Backspace позволит удалять всё слово. Это удобно, если не хочется исправлять ошибку в середине слова, а проще набрать его заново.
В строке состояния будут показываться номера строк и столбцов при переносе, а она сама — включена по умолчанию. Наконец, программа научится-таки работать с файлами большого объёма.
И, в качестве приятного бонуса, Microsoft добавит поддержку своего поисковика Bing. При вызове контекстного меню можно будет отправить слово под курсором в поиск, чтобы не вводить его вручную.
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