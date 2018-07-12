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Пользователи приложения Facebook для Android жалуются на «вылеты»
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Пользователи приложения Facebook для Android жалуются на «вылеты» 

Android Insider 8 часов назад
Фото: Android Insider
Пользователи приложения Facebook для Android уже около трех часов не могут пользоваться им из-за постоянных «вылетов».
Пользователи Reddit в комментариях к посту жалуются на невозможность запуска приложения. Один из них написал следующее:
Оно обновилось прошлой ночью и сейчас вылетает спустя одну-две секунды после запуска.
В настоящее время проблемы с запуском наблюдаются в США, Южной Америке, Японии. Однако больше всего пострадала Европа:
Пользователи утверждают, что им не помогает даже перезагрузка смартфона и переустановка приложения. Представитель Facebook заявил о том, что компания знает о проблеме и пытается решить её как можно быстрее.
К слову, ранее пользователи приложения Snapchat также жаловались на вылеты. В настоящее время единственным средством для жалоб является Twitter, где каждый может поделиться своим негодованием. Одним из таких пользователей стал Harsh Kumar:
Facebook, почему ваше приложение моментально «вылетает» в течение последних полутора часов. Facebook «упал»?
Наблюдаются ли проблемы с запуском приложения Facebook для Android у наших читателей?
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
По материалам newsweek
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