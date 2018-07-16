По гарантийной замене в MacBook все-таки ставят старые клавиатуры

По гарантийной замене в MacBook все-таки ставят старые клавиатурыНа прошлой неделе Apple представила обновленный MacBook Pro. Одной из самых приятных для покупателя фич новой модели стала доработанная и улучшенная клавиатура. Во-первых, она лучше защищена от пыли. Во-вторых, работает значительно тише.

Учитывая, что в прошлом месяце Apple запустила программу гарантийной замены клавиатуры на MacBook и MacBook Pro 2016/2017, у пользователей сразу же появилась надежда. А что если Apple устанавливает новую клавиатуру от MacBook Pro 2018 в старые модели?

На этот счет появилось активное обсуждение на форуме Reddit, когда один из пользователей заподозрил, что представители сервисного центра установили ему новую клавиатуру по программе гарантийного ремонта.

Увы, такой щедрый подарок Apple все же решила не делать. По программе замены вам действительно поставят новую клавиатуру типа «бабочка» второго поколения. Но у нее не будет защитной силиконовой мембраны.

Эту информацию официально подтвердили в авторизованном сервисном центре Apple. Третье поколение «бабочки» — это эксклюзив MacBook Pro 2018 года выпуска.