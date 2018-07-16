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Apple втайне улучшила проблемную клавиатуру в MacBook
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Apple втайне улучшила проблемную клавиатуру в MacBook 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
В новых моделях MacBook Pro, представленных компанией Apple на прошлой неделе, среди прочих новшеств заявлена улучшенная клавиатура «бабочка» третьего поколения с более тихими клавишами. Специалисты iFixit вскрыли ноутбук и выяснили, что клавиатура стала не только тише.
По мнению iFixit, истинной целью Apple было не сделать клавиатуру тише, а исправить проблемы с набором текста, из-за которых на Apple даже подали в суд. Многочисленные пользователи жалуются на сбои механизма «бабочка» в клавиатурах MacBook, выпущенных с 2015 года, и MacBook Pro, выпущенных с 2016 года. Такие сбои приводят к тому, что ноутбуки становятся, фактически, бесполезными.
В клавиатуре MacBook Pro середины 2018 года используется новая мембрана. Как отмечают специалисты, она защитит клавиатуру от сбоев при попадании пыли и других мелких частиц.
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