Facebook запустила обновление для борьбы с кликбейтом на русском языке

Ранее Facebook начала искать страницы, которые публикуют ссылки с вводящими в заблуждение заголовками, и снижать их охват. Теперь соцсеть дополнила это обновление новыми мерами:

Facebook начала выявлять кликбейт на уровне отдельных постов, а не целых страниц или доменов;

Кликбейт был разделен на две категории, которые выявляются отдельно: заголовки, в которых намеренно не упоминается важная для понимания сути статьи информация, и заголовки с «сенсационными» словами и выражениями, которые преувеличивают важность информации.

Соцсеть также привела примеры обоих типов кликбейта. Под «удержанием важной информации» Facebook понимает заголовки вроде «Когда она заглянула под свой диван она увидела ЭТО…», а под «сенсационными» — «ВАУ! Имбирный чай оказался секретом вечной молодости. Вы ДОЛЖНЫ это увидеть!».

Подобный кликбейт соцсеть научилась выявлять по ключевым фразам и словам, которые часто используются в подобных заголовках, пояснили в компании. Большинству страниц не стоит опасаться снижения охвата, в то время как сообществам, которые полагаются на заголовки с кликбейтом, «стоит этого ожидать», добавили в соцсети.

Для некоторых стран Facebook ввела эти меры в мае этого года, но сейчас соцсеть начала по-новому искать кликбейт еще на нескольких языках — помимо русского это румынский, турецкий, хинди, болгарский, голландский, греческий и венгерский.