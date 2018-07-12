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МТС Банк подключился к сервису «Друзья банков» на портале Банки.ру
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МТС Банк подключился к сервису «Друзья банков» на портале Банки.ру 

Банки.ру 9 часов назад
34% пользователей, указавших в своем профиле, что они являются клиентами кредитной организации, интересуют кредитные карты. Также в числе топ-услуг банка — дебетовые карты (27%), вклады (9%) и потребительские кредиты (8%).
Сообщество банковских клиентов «Друзья банков» открылось на портале Банки.ру в январе 2011 года. Основная идея сервиса — организовать конструктивный диалог между кредитными организациями и их клиентами. Площадка позволяет клиентам конкретного банка оставлять на странице его сообщества свои идеи, указывать на существующие проблемы и общаться в рамках закрытого форума. Принять участие в обсуждении может любой зарегистрированный на сайте посетитель, если он укажет в своем профиле, что пользуется услугами банка.
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