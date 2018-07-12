МТС Банк подключился к сервису «Друзья банков» на портале Банки.ру

34% пользователей, указавших в своем профиле, что они являются клиентами кредитной организации, интересуют кредитные карты. Также в числе топ-услуг банка — дебетовые карты (27%), вклады (9%) и потребительские кредиты (8%).