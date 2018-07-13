«Яндекс» выпустит собственный смартфон

Компания «Яндекс» собирается выпустить собственный смартфон «Яндекс. Телефон». Как пишет РБК, информация об этом есть в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих на сайте Евразийской экономической комиссии от 4 июля 2018 года.

Согласно этим данным, производителем является акционерное общество Yandex Services AG с адресом в Люцерне, Швейцария.

В строке «Наименование товара» указан «Смартфон Яндекс. Телефон, торговой марки „Яндекс“, модели YNDX-000SB».

Официально компания смартфон не представляла. Ранее

«Яндекс» выпустил собственную мультимедийную систему «Яндекс. Станция», которая уже начала продаваться.