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«Яндекс» выпустит собственный смартфон
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«Яндекс» выпустит собственный смартфон 

BFM.RU 14 часов назад
Фото: Игромания.ру
Компания «Яндекс» собирается выпустить собственный смартфон «Яндекс. Телефон». Как пишет РБК, информация об этом есть в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих на сайте Евразийской экономической комиссии от 4 июля 2018 года.
Согласно этим данным, производителем является акционерное общество Yandex Services AG с адресом в Люцерне, Швейцария.
В строке «Наименование товара» указан «Смартфон Яндекс. Телефон, торговой марки „Яндекс“, модели YNDX-000SB».
Официально компания смартфон не представляла. Ранее
«Яндекс» выпустил собственную мультимедийную систему «Яндекс. Станция», которая уже начала продаваться.
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