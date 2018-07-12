Адвокат: Прокуратура должна положить конец незаконному сбору данных интернет-пользователей

Евгений Тарло в эфире НСН заявил о нарушении закона организациями, ворующими персональную информацию.

Пользователь сообщил о краже личных данных пользователей через приложение Burger King. По словам одного из тестировщиков портала Pikabu, мобильное приложение для заказа блюд в сети быстрого питания записывает экран смартфона и отправляет персональные данные с него на сервер. Он утверждает, что пользователи, желающие заказать еду через приложение компании, рискуют лишиться даже данных банковских карт.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло в эфире НСН признал незаконность сбора личных данных пользователей.

«Это абсолютно незаконные действия. Сбор и хранение персональных данных без согласия пользователей недопустим. Это возможно только в случаях строго определенных законом, специальными организациями в целях борьбы с терроризмом или обеспечения безопасности. Но ни в коем случае ни для рекламы, ни для коммерческого использования, ни для политических целей. То, что делают коммерческие структуры, это прямое нарушение закона, нарушение Конституции РФ , это создание базы для преступлений. Это само по себе уже преступление», — заявил он.

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Собеседник НСН выразил надежду, что правоохранители вмешаются в ситуацию.

«Я надеюсь, что прокуратура и другие контролирующие органы наконец-то вмешаются в это безобразие. Что это такое? Собираются персональные данные, которые затем анализируют. Звучит, может быть, достаточно безобидно, но потом пользователя забрасывают назойливой рекламой и различными ссылками на товары или услуги. Это нужно пресекать. Кстати, я сейчас готовлю иск к Facebook. Не для того, чтобы запретить, а наоборот, чтобы эта соцсеть работала, но не занималась незаконным сбором данных и не использовала их для коммерческих, политических и других целей», — добавил он.