Адвокат: Прокуратура должна положить конец незаконному сбору данных интернет-пользователей 

Евгений Тарло в эфире НСН заявил о нарушении закона организациями, ворующими персональную информацию.
Пользователь сообщил о краже личных данных пользователей через приложение Burger King. По словам одного из тестировщиков портала Pikabu, мобильное приложение для заказа блюд в сети быстрого питания записывает экран смартфона и отправляет персональные данные с него на сервер. Он утверждает, что пользователи, желающие заказать еду через приложение компании, рискуют лишиться даже данных банковских карт.
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло в эфире НСН признал незаконность сбора личных данных пользователей.
«Это абсолютно незаконные действия. Сбор и хранение персональных данных без согласия пользователей недопустим. Это возможно только в случаях строго определенных законом, специальными организациями в целях борьбы с терроризмом или обеспечения безопасности. Но ни в коем случае ни для рекламы, ни для коммерческого использования, ни для политических целей. То, что делают коммерческие структуры, это прямое нарушение закона, нарушение Конституции РФ, это создание базы для преступлений. Это само по себе уже преступление», — заявил он.
Федоров: Вопрос персональных данных — ключевой вопрос современности
Собеседник НСН выразил надежду, что правоохранители вмешаются в ситуацию.
«Я надеюсь, что прокуратура и другие контролирующие органы наконец-то вмешаются в это безобразие. Что это такое? Собираются персональные данные, которые затем анализируют. Звучит, может быть, достаточно безобидно, но потом пользователя забрасывают назойливой рекламой и различными ссылками на товары или услуги. Это нужно пресекать. Кстати, я сейчас готовлю иск к Facebook. Не для того, чтобы запретить, а наоборот, чтобы эта соцсеть работала, но не занималась незаконным сбором данных и не использовала их для коммерческих, политических и других целей», — добавил он.
Ранее Facebook обвинили в передаче данных 87 миллионов пользователей британской компании Cambridge Analytica, которая во время предвыборных компаний в разных странах влияет на настроения избирателей спомощью IT-технологий, используя персональные данные в интернете. В апреле 2018года глава Facebook Марк Цукерберг на слушаниях в Конгрессе США пообещал вдальнейшем не допускать манипуляций с личными данными пользователей.