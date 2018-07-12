Совкомбанк подключился к сервису «Друзья банков» на портале Банки.ру

27% пользователей, указавших в своем профиле, что они являются клиентами кредитной организации, интересуют вклады. Также в числе топ-услуг банка — дебетовые карты (13%), кредитные карты (12%) и потребительские кредиты (8%).