Роскомнадзор предупредил операторов о репутационных рисках 

Роскомнадзор направил операторам связи письмо профилактического характера. В нем служба предупредила компании о том, что к них могут возникнуть репутационные риски, если они используют мессенджер Telegram для рассылки сообщений своим абонентам.
Уже сейчас в Роскомнадзор приходят жалобы, в которых выражают недоумение и (или) негативная оценка тому, что операторы используют нестабильно работающее средства коммуникации, доступ к которому ограничен на территории России решением суда", отметили «РГ» в службе.