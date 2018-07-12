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Роскомнадзор предупредил операторов о репутационных рисках
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Роскомнадзор предупредил операторов о репутационных рисках 

Российская Газета 7 часов назад
Роскомнадзор направил операторам связи письмо профилактического характера. В нем служба предупредила компании о том, что к них могут возникнуть репутационные риски, если они используют мессенджер Telegram для рассылки сообщений своим абонентам.
Уже сейчас в Роскомнадзор приходят жалобы, в которых выражают недоумение и (или) негативная оценка тому, что операторы используют нестабильно работающее средства коммуникации, доступ к которому ограничен на территории России решением суда", отметили «РГ» в службе. ​
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