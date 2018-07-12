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Huawei рассекретила название Android P
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Huawei рассекретила название Android P 

Игромания.ру 4 часа назад
Фото: Игромания.ру
Все знают, что Google называет версии Android в честь тех или иных сладостей. KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo — эта традиция явно надолго. Однако до последнего времени компания не раскрывала имени новейшей, девятой версии ОС.
Релиз Android P ожидается не раньше августа, но ещё задолго до выхода первых сборок инсайдеры и энтузиасты гадали, как назовут новую версию. И вот время догадок закончилось. Представитель службы техподдержки компании Huawei случайно раскрыл название. Новая версия ОС будет называться Pistachio — фисташка.
Курьёз произошёл во время диалога с польским владельцем P9 Lite, который хотел узнать, получит ли его смартфон обновление до Android 8.0 Oreo. И в одном из ответов содержится об обновлениях, которые станут доступны текущем году. Там и говорится об Android Pistachio.
К слову, в своё время издание Bloomberg предполагало, что название будет Android Pistachio Ice Cream. Вероятно, последнюю часть отбросили, чтобы не пользователи не путали новинку с четвёртой версией ОС.
С другой стороны, это отступление от общего принципа именования. Ведь Pistachio — это часть десерта, а не полноценное блюдо. Возможно, скоро появятся какие-то новые данные на этот счёт. При этом официальных заявлений от Google и Huawei пока не поступало.
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