Huawei рассекретила название Android P

Все знают, что Google называет версии Android в честь тех или иных сладостей. KitKat, Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo — эта традиция явно надолго. Однако до последнего времени компания не раскрывала имени новейшей, девятой версии ОС.

Релиз Android P ожидается не раньше августа, но ещё задолго до выхода первых сборок инсайдеры и энтузиасты гадали, как назовут новую версию. И вот время догадок закончилось. Представитель службы техподдержки компании Huawei случайно раскрыл название. Новая версия ОС будет называться Pistachio — фисташка.

Курьёз произошёл во время диалога с польским владельцем P9 Lite, который хотел узнать, получит ли его смартфон обновление до Android 8.0 Oreo. И в одном из ответов содержится об обновлениях, которые станут доступны текущем году. Там и говорится об Android Pistachio.

К слову, в своё время издание Bloomberg предполагало, что название будет Android Pistachio Ice Cream. Вероятно, последнюю часть отбросили, чтобы не пользователи не путали новинку с четвёртой версией ОС.

С другой стороны, это отступление от общего принципа именования. Ведь Pistachio — это часть десерта, а не полноценное блюдо. Возможно, скоро появятся какие-то новые данные на этот счёт. При этом официальных заявлений от Google и Huawei пока не поступало.