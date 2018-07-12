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Откуда у вас кошка и когда будет лето? О чём читатели E1.RU спрашивали нас в новом сервисе Instagram
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Откуда у вас кошка и когда будет лето? О чём читатели E1.RU спрашивали нас в новом сервисе Instagram 

e1.ru 4 часа назад
Фото: e1.ru
Instagram ввел новый сервис, где можно задавать вопросы пользователям, а получатели могут выкладывать их, не указывая автора, и отвечать текстом или на видео. В отличие от других нововведений популярность этого взлетела быстро. Stories у всех вокруг были завалены вопросами и ответами. Мы тоже не удержались и потестили новый сервис в редакционном аккаунте. Получилось весело.
Публикуем первые 12 вопросов, которые задали нам подписчики, и наши ответы на них. Почему-то больше всего читателей интересовала наша кошка Сяма — откуда она взялась, сколько ей платят и уходит ли она домой на выходные. Вторая тема по популярности — наши стримы (мы тоже их обожаем), третья — как попасть к нам на работу.
Смотрите сами, как это было:
А вот вопросы, на которые мы уже не успели ответить (потому что, признаемся честно, заснули).
Такие «прямые включения» с вопросами мы будем делать и дальше, следите за нашими Stories.
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