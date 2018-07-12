Apple без лишней шумихи заказала производство 20 эксклюзивных телешоу

Недавно стало известно, что Apple приостанавливает работы над стриминговым ТВ-сервисом. Хотя компания официально не называет причины, многие указывают на то, что недавно такое же решение приняли в Amazon — дорого, не прибыльно и переизбыток конкурентов.

Но это не означает, что Apple отказалась от идеи запустить собственный стриминговый сервис. На днях несколько голливудских знаменитостей получили от компании заказ на производство 20 эксклюзивных телешоу. Контракты подписали, среди прочих, Опра Уинфри, некоммерческий образовательный проект Sesame, Лейн Эскридж, Зак Ван Амбург и Джейми Эрлихт.

Логично предположить, что в Apple намерены использовать эксклюзивный видеоконтент для собственной стриминговой платформы. Подробностей пока мало, и это не точный прогноз — но запустить сервис могут еще до конца года.

Следует понимать, что с этим продуктом Apple попадает в поле жесткой конкуренции, где Netflix , Amazon и Hulu состязаются как ведущие игроки, а менее крупные сервисы типа Curiosity Stream наращивают аудиторию. Если Apple дотянет со стартом до 2019 года, то столкнется с еще одним сильный конкурентом — Disney тоже запускает стриминговый сервис.

Какова стратегия Apple — пока не ясно. Войдут ли новые телешоу в пакет Apple Music или станут эксклюзивным контентом отдельного стримингового сервиса? Время покажет.

ИСТОЧНИК: Cord Cutters News