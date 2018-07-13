Apple убила MacBook Pro трёхлетней давности

Выпустив вчера обновлённые ноутбуки MacBook Pro с тачбаром, компания Apple одновременно начала сворачивать продажи более старых поколений и совсем прекратила продажи MacBook Pro 2015 года выпуска.

Снятие MacBook Pro 2015 года знаменует конец эпохи ноутбуков Apple для профессиональных пользователей с большим количеством портов, включая USB Type-A, HDMI и полноразмерным слотом для карточек SD. Также это последний ноутбук Apple с традиционной клавиатурой, в следующих моделях компания перешла на несколько проблемный механизм «бабочка».