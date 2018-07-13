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В Ливане хакеры провели крупнейшую в истории страны кибератаку
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В Ливане хакеры провели крупнейшую в истории страны кибератаку 

SecurityLab.ru 4 часа назад
Правоохранительные органы Ливана арестовали трех человек, подозреваемых в осуществлении крупнейшей в истории страны кибератаки, в ходе которой были взломаны множество ливанских компаний и организаций. Об этом сообщает издание «Аль Акбар».
В ходе операции правоохранители задержали хакера, одного из его сообщников и местного бизнесмена.
По словам представителей властей, хакер взломал ИТ-системы агентств безопасности, правительственных ведомств и частных компаний, таких как две сотовые телекоммуникационные компании и крупный интернет-провайдер Ogero Telecom, контролируемый государством.
В случае с Ogero Telecom, злоумышленникам удалось получить полный контроль над электронной почтой компании, позволяя отправлять сообщения от ее имени.
Однако, в большинстве случаев хакеры похищали данные взломанных компаний и позднее попытались продать их. Как полагают ливанские СМИ, третий арестованный подозреваемый, местный бизнесмен, может являться покупателем данных и нанимателем хакеров.
Инцидент был выявлен Ogero Telecom в конце июня, после чего интернет-провайдер уведомил ливанские власти о взломе.
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