Мобильное приложение портала госуслуг поможет отслеживать изменения

Многие москвичи уже успели оценить удобство получения госуслуг с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, который помогает не только экономить время, но и оплачивать с 30% скидкой государственные пошлины.

Подать заявку на получение государственной услуги или отследить статус её выполнения можно не только через официальный сайт www.gosuslugi.ru, но также и через специальное мобильное приложение, разработанное для пользователей таких платформ как iOS, Android и Windows. Установить приложение на свой смартфон можно тремя способами: скачав установочный файл с портала госуслуг и сохранив его в память вашего гаджета, из официального магазина предложений либо отправив себе QR-код на скачивание в смс, указав на сайте номер мобильного телефона.

Благодаря лаконичному дизайну приложения после авторизации пользователь увидит на главной странице всю самую важную информацию о своих событиях на портале: изменения статусов заявлений, напоминание об истечении срока паспортов и водительских прав; появления штрафов и задолженностей, которые можно сразу же оплатить; напоминания о записях на прием или в ведомство.

Кроме того, дневник событий портала отображается на экране смартфона в виде уведомлений, которые выводятся в хронологическом порядке. При этом пользователь приложения может открыть только новые события или отфильтровать по типу оповещений.

Для регистрации в приложении достаточно указать имя и номер телефона ранее созданной и подтвержденной учетной записи. В дальнейшем входить в мобильное приложение будет можно по ПИН-коду или отпечатку пальца: зависит от возможностей мобильного устройства. Нет необходимости помнить логин и пароль. Причем, чем больше сведений будет указано в профиле, тем выше уровень учетной записи и больше доступных услуг, которые будут отображаться в приложении.