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Популярный блогер зарабатывала на картинках из Google-поиска
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Популярный блогер зарабатывала на картинках из Google-поиска 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Популярный Instagram-блогер из Гонконга Садель Юнг (Sadelle Yeung) попалась на воровстве фотографий из сети. Об этом сообщает портал BuzzFeed.
Пользователи форума LIHKG устроили бурное обсуждение снимков Юнг и выяснили, что все фотографии, которые она публиковала, принадлежали не ей. Многие из них нашлись на порталах о путешествиях или в профилях других блогеров. Некоторые снимки отображаются одними из первых в поисковой выдаче Google.
«Крадет фото для селфи? Instagram-модель Садель разоблачена!» — написал один из пользователей, гневно заметив, что использовать сервис «Картинки» от Google для ведения блога непозволительно. Многие фанаты сообщили, что разочаровались в девушке.
Расследование подписчиков вызвало споры в интернете и побудило энтузиастов создать страницу, где публикуются примеры плагиата от Юнг. Администратор разоблачительного блога по имени Мишель сообщила, что планирует поддерживать активность в профиле, пока Юнг не принесет подписчикам извинения.
В начале июля блогер под давлением подписчиков удалила некоторые ворованные снимки. В комментариях она продолжает защищать себя, утверждая, что реагирует только на конструктивную критику.
Садель Юнг работает моделью и неоднократно сотрудничала с крупными косметическими компаниями, такими как Givenchy и Lancome. Ее Instagram-профиль насчитывает около ста тысяч подписчиков.
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