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Facebook заклеймил 65 тысяч россиян как потенциальных изменников родине
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Facebook заклеймил 65 тысяч россиян как потенциальных изменников родине 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Facebook автоматически пометил 65 тысяч россиян как «заинтересованных в измене» родине. Это было сделано с помощью рекламных инструментов социальной сети, передает "Уралинформбюро".
Напрямую информация о пользователях сторонним компаниям не раскрывалась. Однако с помощью общедоступных инструментов можно легко выявить заинтересованных, подготовив интересующую потенциального «изменника» рекламу и записывая IP-адреса тех, кто перешел на нее по ссылке.
По мнению экспертов The Guardian, благодаря подобному алгоритму, наравне с частными компаниями заинтересованных в измене могло вычислить и российское правительство.
Стоит отметить, что сейчас категория «заинтересованных в измене» уже удалена.
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