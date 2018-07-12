Facebook заклеймил 65 тысяч россиян как потенциальных изменников родине

Facebook автоматически пометил 65 тысяч россиян как «заинтересованных в измене» родине. Это было сделано с помощью рекламных инструментов социальной сети, передает "Уралинформбюро"

Напрямую информация о пользователях сторонним компаниям не раскрывалась. Однако с помощью общедоступных инструментов можно легко выявить заинтересованных, подготовив интересующую потенциального «изменника» рекламу и записывая IP-адреса тех, кто перешел на нее по ссылке.

По мнению экспертов The Guardian , благодаря подобному алгоритму, наравне с частными компаниями заинтересованных в измене могло вычислить и российское правительство

Стоит отметить, что сейчас категория «заинтересованных в измене» уже удалена.