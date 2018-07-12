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«Делимобиль» сделает перерасчет оплаты услуг для пользователей после технического сбоя
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«Делимобиль» сделает перерасчет оплаты услуг для пользователей после технического сбоя 

Агентство «Москва» 6 часов назад
Оператор каршеринга «Делимобиль» сделает перерасчет оплаты услуг для пользователей после технического сбоя, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.
«Пользователям сделают перерасчет», — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что компания разбирается в причинах случившегося.
Ранее сообщалось, что в работе «Делимобиля» зафиксирован технический сбой. Как отмечали пользователи каршеринга в комментариях в социальных сетях, они не могут закрыть заказы аренды машины из-за неработающего приложения и переводят деньги со своих карт, чтобы их не сняли из-за сбоя. Также пользователи рассказали о взаимодействии со службой поддержки «Делимобиль», которая отвечает на вопросы, связанные, в том числе, с возможностью компенсации затраченного времени для завершения аренды авто. Позднее компания сообщила, что сервис и приложение возобновили работу.
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