«Делимобиль» сделает перерасчет оплаты услуг для пользователей после технического сбоя

Оператор каршеринга «Делимобиль» сделает перерасчет оплаты услуг для пользователей после технического сбоя, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании.

«Пользователям сделают перерасчет», — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что компания разбирается в причинах случившегося.

Ранее сообщалось, что в работе «Делимобиля» зафиксирован технический сбой. Как отмечали пользователи каршеринга в комментариях в социальных сетях, они не могут закрыть заказы аренды машины из-за неработающего приложения и переводят деньги со своих карт, чтобы их не сняли из-за сбоя. Также пользователи рассказали о взаимодействии со службой поддержки «Делимобиль», которая отвечает на вопросы, связанные, в том числе, с возможностью компенсации затраченного времени для завершения аренды авто. Позднее компания сообщила, что сервис и приложение возобновили работу.