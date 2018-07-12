На юных екатеринбуржцев заведут электронные досье

На каждого маленького екатеринбуржца заведут электронное личное дело, которое будет хранить все его данные с рождения. Об этом на ИННОПРОМе рассказала глава городского департамента образования Екатерина Сибирцева

По ее словам, для создания единой информационной платформы потребуется взаимодействие с ЗАГСом, УФМС, МВД и другими ведомствами. "Переход на единый адресный справочник позволит избежать проблем на стадии создания заявлений в электронном виде", — отметила Сибирцева.

Также глава горобраза отметила, что у горожан постепенно увеличивается спрос на различные электронные сервисы. В числе лидеров — возможность через интернет подать заявление на поступление в первые классы школ. Из-за того, что ежегодно сервис госуслуг не справляется с нагрузкой, сейчас разрабатывается альтернативный способ подачи документов через личный кабинет на сайте горадминистрации, передает "Уралинформбюро"

"Госуслуги работать не перестанут, — подчеркнула Сибирцева. — Но способ подачи через личный кабинет заявителя позволит распределить поток на несколько информационных каналов. У пользователей появится прямой доступ к автоматизированной системе «Образование», минуя госуслуги. И это будет способствовать тому, что все сервисы начнут работать стабильно.

Кроме внедрения системы подачи заявлений, в личном кабинете на городском сайте планируют добавить возможность записаться на прием к специалистам департамента образования, а также «прикрутить» электронные дневники и журналы, работающие на других платформах.