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WhatsApp пометит фейковые новости
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WhatsApp пометит фейковые новости 

Уралинформбюро 7 часов назад
Фото: Уралинформбюро
WhatsApp ополчился на фейки. Для борьбы с ними введена новая функция — теперь все сообщения, не самостоятельно написанные отправителем, будут приходить получателю с пометкой «пересланное сообщение», говорится в заметке на официальном сайте мессенджера.
Предполагается, что нововведение, которое появится уже в ближайшем обновлении, поможет установить источник фейковых рассылок, передает "Уралинформбюро".
Создатели мессенджера подчеркивают, что данная функция важна прежде всего для безопасности пользователей, и рекомендуют внимательно относиться к пересылаемому контенту.
Стоит отметить, что параллельно «зачистку» от фейковых аккаунтов пообещал Twitter. По предварительным данным, по всему миру будет удалено порядка 6 миллионов страниц.
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