WhatsApp пометит фейковые новости

WhatsApp ополчился на фейки. Для борьбы с ними введена новая функция — теперь все сообщения, не самостоятельно написанные отправителем, будут приходить получателю с пометкой «пересланное сообщение», говорится в заметке на официальном сайте мессенджера.

Предполагается, что нововведение, которое появится уже в ближайшем обновлении, поможет установить источник фейковых рассылок, передает "Уралинформбюро"

Создатели мессенджера подчеркивают, что данная функция важна прежде всего для безопасности пользователей, и рекомендуют внимательно относиться к пересылаемому контенту.

Стоит отметить, что параллельно «зачистку» от фейковых аккаунтов пообещал Twitter. По предварительным данным, по всему миру будет удалено порядка 6 миллионов страниц.