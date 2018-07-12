Facebook научилась вычислять потенциальных изменщиков родине среди россиян 

Соцсеть Facebook научилась распознавать россиян, интересующихся госизменой, благодаря алгоритму от Марка Цукерберга. Об этом написала британская газета The Guardian.
Сообщается, что речь о заложенной программе, с помощью которой Facebook формирует целевую аудиторию для рекламы на основе интересов пользователей. Именно она отнесла 65 тысяч россиян к категории потенциальных изменщиков родине. Этот маркер был удален после того, как в прессе вспыхнул скандал.
Официально Facebook напрямую не раскрывает интересы пользователей третьим лицам. Однако рекламодатели могут легко выявить их самостоятельно, используя общедоступные инструменты. Например, они могут запускать рекламный таргетинг, ориентированный исключительно на пользователей, проживающих в России. А затем записывать IP-адреса тех, кто откликнулся.
Власти Великобритании оштрафовали Facebook на 500 тысяч фунтов стерлингов (более 600 тысяч долларов) из‐за утечки персональных данных миллионов пользователей британской компании Cambridge Analytica.