Facebook научилась вычислять потенциальных изменщиков родине среди россиян

Сообщается, что речь о заложенной программе, с помощью которой Facebook формирует целевую аудиторию для рекламы на основе интересов пользователей. Именно она отнесла 65 тысяч россиян к категории потенциальных изменщиков родине. Этот маркер был удален после того, как в прессе вспыхнул скандал.

Официально Facebook напрямую не раскрывает интересы пользователей третьим лицам. Однако рекламодатели могут легко выявить их самостоятельно, используя общедоступные инструменты. Например, они могут запускать рекламный таргетинг, ориентированный исключительно на пользователей, проживающих в России . А затем записывать IP-адреса тех, кто откликнулся.