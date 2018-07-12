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Пользователи Facebook разбираются в происхождении необычной темной полосы в небе над Петербургом
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Пользователи Facebook разбираются в происхождении необычной темной полосы в небе над Петербургом 

Собака.ru 7 часов назад
Фото: Собака.ru
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов выложил в своем аккаунте в Facebook фотографию необычного атмосферного явления: в небе над городом виднеется темная полоса неизвестного происхождения. «А что за палка на облаках лежит?», — спросил синоптик у своих подписчиков и коллег. В комментариях в первую очередь предположили, что это след от самолета, однако Колесов отверг этот вариант, так как, по его словам, такой след было бы видно только на фоне чистого неба. К окончательному выводу о происхождении явления пользователи так и не пришли.
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