Ещё
Атака на Ticketmaster оказалась частью крупной хакерской кампании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Атака на Ticketmaster оказалась частью крупной хакерской кампании 

SecurityLab.ru 7 часов назад
Ранее SecurityLab сообщал о кибератаке на британский сервис по продаже билетов Ticketmaster UK, в ходе которой злоумышленникам удалось похитить персональные данные пользователей, такие как имена, адреса, номера телефонов, платежные реквизиты и данные учетных записей. По словам исследователей безопасности из компании RiskIQ, данная атака является лишь частью крупной вредоносной кампании, осуществляемой хакерской группировкой Magecart.
Жертвами злоумышленников стали порядка 800 сайтов, связанных с электронной коммерцией по всему миру. Хакеры используют широкий спектр программного обеспечения для хищения данных баннковских карт.
"Целью Magecart была информация о платежах, введенная в формы на различных сайтах Ticketmaster. Их метод заключается во взломе сторонних компонентов, используемых многими наиболее посещаемыми сайтами, занимающимися электронной коммерцией. Мошенники используют специальные скрипты для хищения данных. Во время взлома Ticketmaster сообщалось, что хакерам удалось скомпрометировать стороннего поставщика под названием Inbenta", — отметили специалисты.
"Как показало наше расследование, проведенное после взлома Inbenta, атака на поставщика не была единичным случаем. Стратегия Magecart заключалась в поэтапной компрометации сайтов путем инфицирования сторонних поставщиков ПО, таких как Inbenta, и последующем хищении данных банковских карт", — добавили они.
Эксперты обнаружили, что группировка успешно инфицировала ряд сторонних поставщиков, включая SocialPlus, компании по web-аналитике PushAssist и Annex Cloud, платформу Clarity Connect CMS и другие. Помимо этого, исследователи обнаружили доказательства компрометации большего количества сайтов Ticketmaster, чем счисталось ранее, включая сайты Ticketmaster для Ирландии, Турции и Новой Зеландии.
SecurityLab.ru: последние новости
Приложение Burger King уличили в записи экрана и данных банковских карт Google повысит в Chrome эффективность защиты от Spectre Mail.ru получала от Facebook информацию о пользователях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками100
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение