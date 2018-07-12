Ещё
Волгоградская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроудочки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроудочки 

АиФ Волгоград 8 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
С подачи Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры заблокированы сайты, продававшие ставные рыболовные сети и электроудочки.
По данным пресс-службы надзорного органа, по данным фактам прокуратурой было направлено восемь исков о признании информации по продаже и изготовлению запрещенных орудий лова нелегальной. Все они на сегодняшний день удовлетворены.
В настоящее время заблокированы разделы по продаже запрещенной продукции в крупнейших интернет-магазинах РФ.
Кроме того, решением Центрального районного суда Волгограда 11 июля признана незаконной информация на сайте, где размещалось более 600 позиций о продаже незаконных орудий лова. Каталог сайта будет заблокирован Роскомнадзором в ближайшее время.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде пенсионерка зарезала в больнице 79-летнюю соседку по палате Беспредел от главврача. Проблемы наркодиспансера не интересуют облздрав? В Волгоградской области завершилась сдача ЕГЭ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками100
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение