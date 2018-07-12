Волгоградская прокуратура закрыла сайты, продававшие электроудочки 

С подачи Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры заблокированы сайты, продававшие ставные рыболовные сети и электроудочки.
По данным пресс-службы надзорного органа, по данным фактам прокуратурой было направлено восемь исков о признании информации по продаже и изготовлению запрещенных орудий лова нелегальной. Все они на сегодняшний день удовлетворены.
В настоящее время заблокированы разделы по продаже запрещенной продукции в крупнейших интернет-магазинах РФ.
Кроме того, решением Центрального районного суда Волгограда 11 июля признана незаконной информация на сайте, где размещалось более 600 позиций о продаже незаконных орудий лова. Каталог сайта будет заблокирован Роскомнадзором в ближайшее время.