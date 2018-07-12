Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Рекламные алгоритмы компании Facebook счел 65 тысяч россиян заинтересованными в государственной измене, пишут «Ведомости»

Facebook внес слово «госизмена» в список интересов пользователей. Информация предоставлялась рекламодателям для показа таргетированной рекламы. Рекламодатели могли получить IP-адреса пользователей, выбравших «госизмену» в числе своих интересов.

После того, как журналисты заинтересовались этой темой, Facebook исключил «госизмену» из перечня интересов.

Facebook уже обвиняли в утечке личных данных пользователей. Так, британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей соцсети и использовала эту информацию в политической рекламе в разных странах. Речь может идти о данных 87 миллионов пользователей.