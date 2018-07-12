Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками 

Рамблер 6 часов назад
Рекламные алгоритмы компании Facebook счел 65 тысяч россиян заинтересованными в государственной измене, пишут «Ведомости».
Facebook внес слово «госизмена» в список интересов пользователей. Информация предоставлялась рекламодателям для показа таргетированной рекламы. Рекламодатели могли получить IP-адреса пользователей, выбравших «госизмену» в числе своих интересов.
>> Ждущих пенсии россиян назвали "тупыми лузерами"
После того, как журналисты заинтересовались этой темой, Facebook исключил «госизмену» из перечня интересов.
Facebook уже обвиняли в утечке личных данных пользователей. Так, британская компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей соцсети и использовала эту информацию в политической рекламе в разных странах. Речь может идти о данных 87 миллионов пользователей.
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент127
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение