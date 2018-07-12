Ещё
Индия накажет операторов за искусственное замедление интернета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индия накажет операторов за искусственное замедление интернета 

Ferra.ru 8 часов назад
В Индии Министерство коммуникаций и информационных технологий одобрило правила сетевой нейтральности или сетевого нейтралитета.
В прошлом году свод правил был опубликован как рекомендации от индийского регулятора, окончательное принятие правил стало кульминацией многолетней кампании в пользу принципа сетевой нейтральности.
Новые правила запрещают «любую форму дискриминации или вмешательства» с информацией, включая блокирование, снижение приоритета, замедление, предоставление льготны скоростей или сервисов для любого контента.
Эти правила не относятся к важным сервисам «Интернета Вещей» или «специализированным» сервисам, включая беспилотные автомобили и удалённую хирургию.
Напомним, принцип сетевой нейтральности подразумевает, что телекоммуникационные операторы при предоставлении своих услуг не отдают предпочтения одним видам контента, приложений или сайтов перед другими. Операторам запрещено ускорять или замедлять трафик с определенных веб-сайтов и приложений, а также блокировать сайты и замедлять доступ к определенному контенту.
Порядок «открытого интернета» в США был введен в 2015 году и отменён голосованием федеральной комиссии по связи (FCC) в декабре 2017 года. В Евросоюзе сетевая нейтральность также с 2015 года закреплена на уровне законодательства. В России сейчас ведется работа, над тем, чтобы дать операторам право выбирать, какой трафик передавать в приоритетном порядке. Это может быть закреплено в Инфокоммуникационном кодексе, который готовится на смену текущему законодательству в области связи и IT.
Ferra.ru: последние новости
Цифра дня: Сколько изменников родины насчитала Facebook среди россиян? Facebook делился закрытыми данными своих пользователей с Mail.ru Microsoft представила свой самый маленький и дешёвый планшет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками100
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня15
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС140
Умер Виктор Фетисов1
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки112
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение